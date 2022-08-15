بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 13.4 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 13.4 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 4ر13 نقطة ليبلغ مستوى 94ر7632 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 18ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر408 مليون سهم عبر 13928 صفقة نقدية بقيمة 8ر57 مليون دينار (نحو 4ر173 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر19 نقطة ليبلغ مستوى 01ر5800 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 34ر0 في المئة من خلال تداول 331 مليون سهم عبر 7270 صفقة نقدية بقيمة 22 مليون دينار (نحو 66 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 16ر11 نقطة ليبلغ مستوى 97ر8513 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 13ر0 في المئة من خلال تداول 2ر77 مليون سهم عبر 6658 صفقة بقيمة 7ر35 مليون دينار (نحو 107 ملايين دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 04ر42 نقطة ليبلغ مستوى 77ر6085 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 69ر0 في المئة من خلال تداول 5ر297 مليون سهم عبر 5571 صفقة نقدية بقيمة 5ر20 مليون دينار (نحو 5ر61 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (أسمنت أبيض) و(الرابطة) و(تعليمية) و(صكوك) الأكثر ارتفاعا أما شركات (إيفا فنادق) و(أهلي متحد) و(بيتك) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (منازل) و(ورقية) و(بيت الطاقة) و(وثاق) الأكثر انخفاضا.