“زين” استضافت طلبة برنامج “كُن” في منصّتها للإبداع الشركة تستمر بدعم البرنامج ضمن شراكتها مع "لوياك" لأكثر من 18 عاماً

استضافت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت طلبة وطالبات برنامج “كُن” لريادة الأعمال الاجتماعية في منصّة زين للإبداع ZINC بمقرّها الرئيسي في الشويخ، وذلك ضمن رعايتها للنسخة السابعة من البرنامج التدريبي الذي تُنظّمه مؤسسة “لوياك” غير الربحية بالتعاون مع كلية بابسون الأمريكية لريادة الأعمال في بوسطن.

وتستمر زين بدعم هذا البرنامج المُتميز انطلاقاً من إيمانها بالقيمة الكبيرة التي يُقدّمها لخدمة مُجتمع الأعمال الناشئة المحلّي، وصقل مهارات الجيل القادم من روّاد الأعمال الكويتيين، خاصةً وأن شراكتها الاستراتيجية مع “لوياك” تمتد هذا العام لأكثر من 18 سنة متواصلة، وهو ما تعتبره الشركة إنجازاً رائعاً يعكس قوة ومتانة التعاون ما بين مؤسسات القطاع الخاص الكويتي وجمعيات النفع العام في كل ما فيه مصلحة الشباب الكويتي.

واستضافت زين طلبة وطالبات برنامج “كُن” في منصّتها للإبداع ZINC بمقرّها الرئيسي في الشويخ، وذلك لعرض مشاريعهم وأفكارهم أمام لجنة التحكيم التي ضمّت مسؤولين تنفيذيين من زين وشركات القطاع الخاص، حيث شارك الحّكام ملاحظاتهم واقتراحاتهم مع الطلبة لتطوير وتحسين مشاريعهم والأخذ بها نحو التميز لتكون شركات ناشئة ربحية ومُستدامة.

وخلال رعايتها للمواسم الأربع الماضية من البرنامج، لمست زين نجاحاً وإقبالاً كبيرين من قبل الشباب المُثابرين المُهتمين بمجالات ريادة الأعمال في الكويت، والذي ساهم بشكل كبير في تمكين الطلبة والطالبات المُشاركين من اكتشاف طاقاتهم وقيادتهم نحو النجاح وتحقيق إبداعاتهم وأفكارهم المُلهمة.

ويشهد برنامج “كُن” لريادة الأعمال الاجتماعية مُشاركة طلبة وطالبات المدارس الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12-16 عاماً، بحيث يشكّلون عدداً من المشاريع الناشئة المُختلفة التي تتمحور حول مشاريع ربحية مُستدامة اجتماعياً، وينطلق على فترتين، ويأتي بالتعاون مع كلية بابسون في بوسطن التي تُعتبر إحدى أرقى المؤسسات التعليمية المختصة بريادة الأعمال في الولايات المتحدة وحول العالم.

وتفخر زين بكونها أحد الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة “لوياك” منذ تأسيسها، وخاصة أنها تُعتبر أحد أهم وأبرز المشاريع الوطنية التي تعنى بالشباب بمختلف فئاتهم العمرية وتوّفر لهم البيئة الصحية التي من شأنها أن تطوّر من مواهبهم وتتبنى هواياتهم المختلفة ضمن إطار ترفيهي وتعليمي واجتماعي.