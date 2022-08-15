المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني

الخارجية الإيرانية: نشهد تطورا جديدا في مسار توثيق العلاقات الإيرانية الكويتية

العلاقات بين البلدين "كانت دائما ودية ومبنية على الاحترام المتبادل"

15 أغسطس، 2022
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين إن العلاقات الإيرانية الكويتية تشهد “تطورا جديدا” بعد وصول السفير الكويتي الجديد الى العاصمة الايرانية طهران.

وقال كنعاني في مؤتمر صحفي ان ثمة “تطورا جديدا في مسار توثيق التعاون والعلاقات الايرانية – الكويتية حيث وصلت العلاقات الدبلوماسية الثنائية الى مستوى السفراء” مبينا ان العلاقات بين البلدين “كانت دائما ودية ومبنية على الاحترام المتبادل”.

وأعرب عن اعتقاده ان هذه الخطوة “ممكن أن تمهد الأرضية للارتقاء بمستوى التعاون المشترك بين إيران والدول المجاورة لها في المنطقة”.

وكان السفير الكويتي الجديد لدى طهران عبد الله المنيخ قد قدم اوراق اعتماده الى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم السبت الماضي.

المصدر
كونا
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15 أغسطس، 2022
0 12 أقل من دقيقة

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