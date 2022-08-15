البلدية: إغلاق سردابين وإخلاء أخر بالفروانية

في إطار الحملة التي أطلقتها البلدية بالتعاون مع قوة الإطفاء العام في جميع المحافظات لمنع استغلال السراديب كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لأي غرض غير الغرض المرخص من أجلة لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات، نفذت الفرق الرقابية بإدارتي التدقيق والمتابعة الهندسية والتدقيق ومتابعة الخدمات البلدية أمس حملة لمداهمة السراديب المخالفة بمنطقة الفروانية.

من حملة البلدية

وفي هذا السياق، أكدت البلدية على تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية بإدارتي التدقيق والمتابعة الهندسية والتدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بأفرع البلدية بجميع المحافظات بالتنسيق والتعاون مع قوة الإطفاء العام للكشف على السراديب المخالفة، مشيرة إلى أن الجولة التفتيشية التي تم تنفيذها من قبل الفرق الرقابية بفرع بلدية محافظة الفروانية أمس للكشف على السراديب المستغلة تجاريا قد أسفرت عن إغلاق سردابين وإخلاء أخر وتوجيه 5 إنذارات وعمل 6 بلوكات.

من حملة البلدية

وأشارت إلى أن الفرق الرقابية ستواصل رصدها لكل السراديب المخالفة في كافة مناطق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.