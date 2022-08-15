استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال وهو داخل منزله شمال مدينة “القدس”

استشهد شاب فلسطيني اليوم الاثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ان اطلقوا النار عليه وهو داخل منزله في بلدة (كفر عقب) شمال مدينة (القدس).

واكدت وكالة الانباء الرسمية (وفا) استشهاد محمد الشحام متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الذي اعتقله بعد اصابته بجروح خطيرة.

وقال والده في تصريحات صحفية إن عائلته استيقظت على اقتحام جيش الاحتلال لمنزله صباح اليوم موضحا ان احد الجنود اطلق النار على نجله محمد واصابه برصاصة في الرأس من مسافة الصفر.

وأضاف ان الجيش ترك نجله ينزف وهو مصاب بجروح خطيرة مدة 40 دقيقة الى ان انتهى من تفتيش المنزل ومن ثم قام باعتقاله وهو جريح قبل الإعلان عن استشهاده.

وشدد على ان الجيش اقتحم المنزل بهدف اغتيال محمد كما جرى في نابلس قبل عدة أيام.

وقال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في بيان مقتضب “جريمة اعدام المواطن محمد الشحام تستوجب تحقيقا دوليا بشكل عاجل”.

من جهتها دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما وصفتها بالجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة (كفر عقب) وأدت الى استشهاد الشحام.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان قوات الاحتلال ارتكبت الجريمة عن سبق إصرار وتعمد خاصة أن جنود الاحتلال لم يحاولوا اعتقال الشهيد الشحام بل اقتحموا منزله بهدف قتله في وضح النهار وأمام أسرته.

وأشارت إلى أنها ستتابع هذه الجريمة على المستويات كافة خاصة المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمستويات القانونية الاخرى التابعة للأمم المتحدة في إطار سعيها المستمر لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.