الدوري الإيطالي: روما يستهل الموسم بفوز صعب على ساليرنيتانا

استهل روما موسمه الجديد بفوز صعب خارج قواعده 1-صفر على ساليرنيتانا الاحد ضمن منافسات المرحلة الاولى من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وحرم القائم في الشوط الأول ونقص في الدقة في الشوط الثاني الوافد الجديد من يوفنتوس، الارجنتيني باولو ديبالا، من تسجيل هدفه الأول بقميص فريق العاصمة.

وسجل براين كريستانتي الهدف الوحيد لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتسديدة زاحفة بيسراه من مشارف المنطقة (33).

ووضع الكثيرون روما ضمن خانة الحصان الأسود للموسم الجديد، لا سيما بفضل تعاقده مع ديبالا وإبرامه بعض الصفقات أمثال الصربي نيمانيا ماتيتش والهولندي جورجينيو فينالدوم اللذين دخلا في الشوط الثاني وكاد الهولندي يوقع على هدفه الاول لولا إلغائه بداعي التسلل.

ويأمل روما في البناء على تتويجه الموسم الماضي بلقب “كونفرنس ليغ”، كان الاول له منذ فوزه بكأس إيطاليا عام 2008.

وسجل المهاجم الدولي تشيرو إيمبولي هدف فوز فريقه لاتسيو 2-1 على ضيفه بولونيا في مباراة أنهاها الفريقان بعشرة لاعبين.

وطُرد حارس لاتسيو البرتغالي لويس ماكسيميانو باكرًا في الدقيقة السادسة للمسه الكرة بيده خارج المنطقة، قبل أن يجد فريق العاصمة نفسه متأخرًا في الدقيقة 38 بعد سوء تنسيق من لاعبَيه.

إذ أجبر تشتيت سيئ من المدافع أليسيو رومانيولي زميله ماتيا زاكاني لمحاولة ركل الكرة بعيدًا، إلا أنه عرقل نيكولا سانسوني ومنح ركلة جزاء ترجمها النمسوي ماركو أرناوتوفيتش بنجاح.

وطٌرد الفرنسي أداما سوماورو مع نهاية الشوط الأول من جانب الضيوف لتلقيه إنذارين في غضون خمس دقائق وعادل لاتسيو في الثاني بهدف عكسي للورنتسو دي سيلفيستري (68).

وسجل إيموبيلي هدف الفوز لفريق المدرب ماوريتسيو ساري بعد تمريرة من الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (79).

في مباراة أخرى، حَرم حارس كريمونيزي الفريق من الخروج بنقطة التعادل في مباراته الاولى في دوري النخبة منذ 1996 بعد أن تسبب بهدف فوز المضيف فيورنتينا 3-2 في الوقت بدل الضائع.

إذ سمح الحارس أندري رادو المعار من إنتر والذي تسبب خطأه الفظيع مع نيراتسوري الموسم الماضي في فوز ميلان بلقب الدوري، بطريقة غريبة بأن تواصل عرضية البديل رولاندو ماندراغورا طريقها الى الشباك (95).

وكان جاكومو بونافينتورا افتتح التسجيل لفيورنتينا (16)، وعادل النيجيري دافيد أوكيريكي للضيوف (19) قبل أن يعيد الصربي لوكا يوكيتش الاسبقية للفريق الواقع في فلورنسا (34).

وطُرد الارجنتيني غونسالو إسكالانتي من جانب الضيوف مع نهاية الشوط الاول (43)، قبل أن يتمكنوا من معادلة النتيجة عبر ماتيو بيانكيتي (68).

وفاز سبيتسيا 1-صفر على ضيفه إمبولي بهدف الأنغولي مبالا نزولا (36).