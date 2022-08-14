عناصر من ميليشيات الحوثي

اليمن: مقتل 4 جنود وجرح 19 آخرين جراء خرق حوثي جديد للهدنة

14 أغسطس، 2022
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أعلنت وزارة الدفاع اليمنية اليوم الأحد مقتل أربعة جنود وجرح 19 آخرين جراء أحدث الخروقات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي للهدنة الأممية التي تسري في البلاد منذ مطلع إبريل الماضي.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية التابع للوزارة في بيان أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 235 خرقا للهدنة الأممية خلال الأيام الثلاثة الماضية في جبهات ثماني محافظات يمنية.

وأشار إلى أن الخروقات الحوثية شملت استهداف مواقع قوات الجيش بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية والطائرات المسيرة “المفخخة” وأعمال حفر للخنادق وبناء التحصينات وحشد التعزيزات ونشر الطائرات الاستطلاعية المسيرة في مختلف الجبهات.

ولفت إلى أن قوات الجيش تصدت لثلاث محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع عسكرية جنوب (مأرب) وأجبرت العناصر المتسللة على التراجع والفرار.

وبذلك ترتفع خروقات ميليشيات الحوثي منذ سريان التمديد الثاني للهدنة في الثاني من أغسطس الجاري وحتى يوم أمس السبت إلى 1087 خرقا أسفرت عن مقتل 13 جنديا وجرح 71 آخرين.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أعلن في الثاني من أغسطس الجاري اتفاق الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها المتفق عليها لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل.

المصدر
كونا
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14 أغسطس، 2022
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