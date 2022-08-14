“بوليت ترين” يحتفظ بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

“بوليت ترين” يحتفظ بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

احتفظ فيلم الحركة (بوليت ترين) “قطار سريع” بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع بإيرادات بلغت 13.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة براد بيت وجوي كينج وأندرو كوجي ومن إخراج ديفيد ليتش.

وتقدم فيلم الإثارة والدراما (توب جان: مافريك) من المركز السادس إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 7.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم كروز وجينيفر كونلي ومايلز تيلر ومن إخراج جوزيف كوزينسكي.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (دي.سي ليج اوف سوبر بتس) “دوري دي.سي للحيوانات الخارقة” من المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلا 6.9 مليون دولار.

كما تراجع فيلم الإثارة والرعب (نوب) من المركز الثالث إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 5.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة كيكي بالمر ودانيل كالويا وستيفن يون وبراندون بيري وإخراج جوردن بيلي.

وتراجع فيلم المغامرة والحركة (ثور: لاف آند ثاندر) “ثور: الحب والرعد” من المركز الرابع إلى المركز الخامس مسجلا 5.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة كريس هيمسورث وناتالي بورتمان وكريستيان بيل ومن إخراج تايكا وايتيتي.