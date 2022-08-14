مقتل شخص وإصابة 17 في حادث دهس بولاية بنسلفانيا الأمريكية

قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وأصيب 17 آخرون أمس السبت عندما صدمت سيارة حشدا خارج حانة في بيرويك بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث كانت مجموعة تجمع الأموال لصالح ضحايا حريق وقع في الفترة الأخيرة.

ووجهت السلطات تهمتين بالقتل لرجل يبلغ من العمر 24 عاما اليوم الأحد فيما يتعلق بالوفاة التي حدثت أمام الحانة وحالة وفاة منفصلة. وتقول الشرطة إنه بعد أن صدم أدريان أوزوالدو سورا رييس الحشد في نحو الساعة السادسة مساء (2200 بتوقيت جرينتش)، توجه المشتبه به إلى نيسكوبيك القريبة، حيث قالت الشرطة إنه قتل امرأة.

ولم تحدد الشرطة هوية المرأة ولم تعط تفاصيل عن الدافع. إلا أن صحيفة تايمز ليدر نقلت عن مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوزيرن قوله إن المرأة البالغة من العمر 56 عاما كانت والدة المشتبه به.

وقالت شرطة ولاية بنسلفانيا إن قاضيا أمر باحتجاز رييس دون إمكان إخلاء سبيله بكفالة بعد جلسة اليوم الأحد.