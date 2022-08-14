“الداخلية”: إحباط محاولة تهريب كمية من المواد يشتبه فيها أنها مخدرة إلى البلاد بالقرب من جزيرة فيلكا

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وفي إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتجفيف منابع ترويج المخدرات تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد يشتبه فيها أنها مخدرة (عدد 3 حقائب) تحتوي على 149 قطعة بمواد يشتبه انها مادة الحشيش المخدرة إلى البلاد بالقرب من جزيرة فيلكا، وضبط طراد وعلى متنه شخصين من جنسية عربية، وجاري إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المخدرات المهربة

المخدرات المهربة