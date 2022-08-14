المتهمين

“الداخلية”: إحباط محاولة تهريب كمية من المواد يشتبه فيها أنها مخدرة إلى البلاد بالقرب من جزيرة فيلكا

14 أغسطس، 2022
0 6 أقل من دقيقة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وفي إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتجفيف منابع ترويج المخدرات تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد يشتبه فيها أنها مخدرة (عدد 3 حقائب) تحتوي على 149 قطعة بمواد يشتبه انها مادة الحشيش المخدرة إلى البلاد بالقرب من جزيرة فيلكا، وضبط طراد وعلى متنه شخصين من جنسية عربية، وجاري إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المخدرات المهربة
المخدرات المهربة

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
14 أغسطس، 2022
0 6 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“البيئة” ترصد 26 مخالفة خلال حملة تفتيش بمنطقة الوفرة بالتعاون مع “الداخلية والبلدية”

14 أغسطس، 2022

الوضع الإقليمي .. وخطة الأمن الغذائي

14 أغسطس، 2022

“الداخلية”: ضبط 80 مخالفا في منطقتي المهبولة وجليب الشيوخ

14 أغسطس، 2022

دولة الكويت تعرب عن تعاطفها مع مصر إزاء الحريق الذي إندلع في كنيسة أبوسيفين بحي إمبابة

14 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى