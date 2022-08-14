من الحملة الأمنية لوزارة الداخلية

“الداخلية”: ضبط 80 مخالفا في منطقتي المهبولة وجليب الشيوخ

14 أغسطس، 2022
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن القطاعات الميدانية واصلت حملاتها الأمنية على منطقتي المهبولة وجليب الشيوخ يوم أمس السبت الموافق 2022/08/13 بقيادة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس.

وقالت الإدارة أنه تم إغلاق مداخل ومخارج المنطقتين وانتشار قوة من رجال مباحث المحافظات وإدارة مباحث حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في المنطقتين، وأسفرت الحملة عن ضبط 29 شخصاً من رجال ونساء بتهمة مخالفة الآداب العامة والسمسرة في منطقة المهبولة و51 شخصاً بمخالفات متنوعة في المنطقتين، وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

من الحملة الأمنية لوزارة الداخلية

ودعت الإدارة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقانون الإقامة حيث انها جريمة يعاقب عليها القانون. وشددت على ضرورة التزام الكفلاء بقانون الاقامة حيث سيتم عمل منع كفالات (بلوك) على الكفيل سواء كان شخصا أو شركة، (منع كفالات، منع تأشيرات، منع التجديد، وتحويل إلى التحقيقات) في حال عدم الالتزام سيتم تطبيق الاجراءات والشروط المتبعة لقانون الاقامة ومنع العامل المخالف من الدخول إلى البلاد.

من الحملة الأمنية لوزارة الداخلية

المصدر
وزارة الداخلية
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14 أغسطس، 2022
0 39 دقيقة واحدة

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