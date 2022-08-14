الشرطة تتفحص مكان الحادث

مقتل رجل صدم بسيارته حاجزا عند مبنى الكونجرس وأطلق أعيرة نارية في الهواء

14 أغسطس، 2022
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قالت الشرطة إن رجلا لقي حتفه في عملية انتحار على ما يبدو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بعد أن صدم بسيارته حاجزا قرب مبنى الكونجرس وأطلق أعيرة نارية في الهواء.

وقالت شرطة الكونجرس الأمريكي، إنه في أثناء خروج الرجل من السيارة المحطمة، اشتعلت النيران فيها بعد الساعة الرابعة صباحا (08:00 بتوقيت جرينتش) عند تقاطع شارعي إيست كابيتول وسكند.

وأفادت شرطة الكونجرس “لا يبدو في الوقت الحالي أن الرجل كان يستهدف أي عضو في الكونجرس الذين هم في عطلة، ولم يطلق أي شرطي على ما يبدو النار من سلاحه”.

وأوضحت الشرطة أن الرجل أطلق بعد ذلك عدة أعيرة نارية في الهواء في شارع إيست كابيتول. وقالت إنه عندما ردت الشرطة واقتربت منه، أطلق الرجل النار على نفسه. ولم يُصب أي شخص آخر.

وتجري إدارة شرطة العاصمة في واشنطن تحقيقا في الحادث، ولم تكشف على الفور عن هوية الرجل أو أي تفاصيل عن دوافعه.

المصدر
رويترز
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14 أغسطس، 2022
0 17 دقيقة واحدة

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