رئيس بعثة “الصليب الأحمر” يشيد بالمبادرات الكويتية الداعمة لمسيرة العمل الانساني الدولي

أشاد رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي مامادو سو بالمبادرات الانسانية الكويتية الداعمة لمسيرة العمل الانساني الدولي.

وقال مامادو لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد عقب لقائه رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير ان ما تقوم به الكويت من أدوار انسانية عالمية محل تقدير لكل المنظمات الدولية المعنية بالعمل الانساني والاغاثي لاسيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعرب عن شكره وامتنانه للكويت على دعمها لأعمال البعثة الإقليمية للصليب الأحمر في منطقة الخليج العربي مشيدا بالدعم المستمر الذي تقدمه جمعية الهلال الأحمر الكويتي وإسهاماتها الكبيرة بالتخفيف من معاناة النازحين حول العالم.

وأضاف أن الكويت احدى أهم الجهات المانحة لصالح اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأمر الذي يدل على تطور الروابط والتعاون مع الكويت بغية تلبية احتياجات الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة في أنحاء العالم.

وأكد مامادو ضرورة توسيع التعاون والشراكة التي وصفها بالشراكة المثمرة والقوية والمتزايدة عبر السنين من أجل وضع حلول إنسانية فاعلة لخدمة الانسانية.

من جانبه أعرب رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير في تصريح مماثل عن ترحيبه بزيارة مامادو مؤكدا استعداد الجمعية للتعاون والتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الانسانية والمجتمعية كافة.

وأشاد الساير بالشراكة الانسانية التي تجمع بين الجمعية واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الصعيد المحلي والدولي مشيرا إلى أن اللجنة شريك فاعل وحيوي في تطوير آليات التعاون الإنساني وتعزيز العمل المشترك القائم على الاستجابة.

وذكر الساير ان الجمعية تقدم المساعدات الخارجية من خلال الشراكات مع المؤسسات والمنظمات دولية الموثوقة وذات خبرة عالية لإيصال المساعدات لمستحقيها وتحت إشراف مباشر وتقييم منها.

واستعرض الساير خلال اللقاء أهم الأعمال الانسانية والاغاثية التي تقدمها الجمعية داخل الكويت وخارجها انطلاقا من الدور الانساني الذي تقوم به في شتى المجالات.