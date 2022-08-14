“الاوقاف” جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم تنطلق في 12 اكتوبر المقبل

“الاوقاف” جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم تنطلق في 12 اكتوبر المقبل

أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي تحديد موعد انطلاق النسخة ال11 لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في ال12 من شهر اكتوبر المقبل برعاية أميرية سامية.

وقال الجلاوي في تصريح صحفي إن جائزة الكويت الدولية لحفظ القران الكريم تهدف إلى تعريف الأمة الاسلامية والعربية بالقراءات القرآنية وإبراز دور أئمة القراءات وعلوم القران المحققين فضلا عن ترغيب الأجيال لحفظ كتاب الله ودراسة علم القراءات.

وأضاف الجلاوي ان الجائزة تهدف ايضا الى إظهار المتقنيين لهذه القراءات على مستوى دول العالم وإشاعة روح التنافس الإيجابي في حفظ القرآن الكريم والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت في الحفظ والتلاوة.

وذكر ان رعاية صاحب السمو أمير البلاد لهذه المسابقة تؤكد حرص القيادة على دعم مسيرة حفظ القرآن وتشجيع واكرام حفظته مبينا ان الكويت كانت ولا تزال تؤدي دورا رياديا كدولة راعية لشؤون القران الكريم عبر تنظيم العديد من الفعاليات ومنها هذه الجائزة التي تهدف الى الارتقاء بحفظة القران والقائمين عليه.

وأكد اهمية الجائزة في إبراز الوجه الحضاري للبلاد كراعية للقرآن الكريم على مستوى العالم مشيرا الى حرص الجائزة على تكريم الشخصيات القرآنية البارزة التي تقوم على خدمة كتاب الله على مستوى العالم وترسيخ القيم الإسلامية الوسطية عبر فعاليات الجائزة.