الخطوط الجوية الكويتية

“الكويتية” تعيد تشغيل رحلاتها التجارية إلى المدينة المنورة اعتبارا من 17 اغسطس الجاري بواقع رحلتين اسبوعيا

14 أغسطس، 2022
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اعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الاحد عن إعادة تشغيل رحلاتها التجارية إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية اعتبارا من 17 اغسطس الجاري بواقع رحلتين في الاسبوع ايام الاحد والاربعاء.

وقالت الشركة في بيان صحفي أنه اعتبارا من 13 سبتمبر المقبل سيكون اجمالي الرحلات إلى المدينة المنورة ثلاث رحلات في الاسبوع ايام الاحد والثلاثاء والاربعاء مبينة أن وجهة المدينة المنورة تعد من الوجهات ذات الأهمية الكبرى للمسلمين لما تحتويه من أماكن مقدسة ومعالم دينية وثقافية.

وأشارت إلى أن (الخطوط الكويتية) تسعى بشكل متواصل لمنح المسافرين على متن طائراتها خيارات أوسع تلبية لاحتياجاتهم في السفر وتقديم أفضل خدمة لهم عبر إطلاق وجهات جديدة ومتنوعة.

المصدر
كونا
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14 أغسطس، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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