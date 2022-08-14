السفارة البريطانية: استئناف تأشيرة الاولوية لطلبات التأشيرات الجديدة

قالت سفارة بريطانيا لدى الكويت اليوم الاحد إن تأشيرة الاولوية والتأشيرة ذات الاولوية الفائقة لطلبات التأشيرات الجديدة أستأنفت يوم 12 اغسطس الجاري.

وذكرت السفارة في بيان صادر من ادارة التأشيرات والهجرة البريطانية ان خدمات الأولوية ستختلف عن عملاء تأشيرة الزائرين اذ لن يكون هناك حد أقصى لتوافر الخدمة لطلبات تأشيرة الدراسة الجديدة في الوقت الحالي مبينة ان هناك حد أقصى لطلبات الأولوية لتأشيرات الزيارة.

وأفادت ان مدة معالجة تأشيرات الطلبة العادية (دون خدمة الأولوية) تستغرق ثلاثة أسابيع تقريبا على مستوى العالم موضحة ان شهر أغسطس هو فترة الذروة لطلبات تأشيرات الطلبة.

وبينت ان الطلبة الذين تقدموا بطلباتهم لن يتمكنوا من إضافة خدمة الأولوية الفائقة أو خدمة الأولوية إلى طلباتهم التي يتم معالجتها حاليا وستكون الخدمة متاحة للطلاب المتقدمين للحصول على تأشيرات دراسية بدء من 12 أغسطس.

واضافت انه سيتاح للطلبة خيار استخدام الخدمة ذات الأولوية في طلباتهم كما يمكن لمقدمي الطلبات الذين تقدموا عبر المسار العادي بسحب طلباتهم الجارية وإعادة التقديم مع خدمة الأولوية إذا رغبوا في ذلك.

ولفتت السفارة الى ان مدة معالجة تأشيرات الزيارة العادية تستغرق سبعة أسابيع تقريبا ولكن قد تستغرق بعض الطلبات وقتا أطول.

ودعت إدارة التأشيرات والهجرة البريطانية المتقدمين الى تقديم طلباتهم مبكرا أو الاستفادة من خدمات الأولوية المتاحة وأن يتم إخطار الجهات المعنية عند وجود أي حالات إنسانية أو طارئة بشكل مناسب من خلال القنوات المعتادة.

واكدت اهتمامها بتقليص مدة معالجة التأشيرات العائلية العادية الى 12 اسبوعا اذ انها تصل حاليا إلى 24 أسبوعا.