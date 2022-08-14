سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس المصري بضحايا الحريق الذي اندلع في كنيسة “أبوسيفين”

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس المصري بضحايا الحريق الذي اندلع في كنيسة “أبوسيفين”

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا حادث الحريق الذي اندلع في كنيسة (أبوسيفين) غرب العاصمة القاهرة والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين راجيا سموه رعاه الله لأسر الضحايا جميل الصبر وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية الى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا حادث الحريق الذي اندلع في كنيسة (أبوسيفين) غرب العاصمة القاهرة متمنيا سموه لأسر الضحايا جميل الصبر وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كمان بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.