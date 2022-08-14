الداخلية: وكيل الوزارة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة يستقبل المواطنين والمقيمين أصحاب الشكاوى والمعاملات

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه استمرارا لسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها المؤسسة الأمنية في جميع قطاعاتها لتذليل كافة المعوقات التي تواجه معاملات الجمهور وإنجازها بكل سهولة ويسر.

سوف يستقبل الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات ووكيل الاقامة بالتكليف فواز سليمان المشعان، الأخوة المواطنين والمقيمين أصحاب الشكاوى والمعاملات يوم الاثنين بالإدارة العامة لشؤون الإقامة ويوم الثلاثاء بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر من كل أسبوع من الساعة 6 وحتى الساعة 9 مساء.

يأتي هذا في إطار حرص القيادة العليا لوزارة الداخلية على تقديم أفضل الخدمات للجمهور الكريم وتذليل العقبات التي قد تعترض معاملاتهم وإيجاد حلول لها مستمدة من القانون والإجراءات المنصوص عليها.