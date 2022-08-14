صورة للدخان المتصاعد دراء الانفجار

قتيل ونحو 20 جريحا في انفجار في العاصمة الارمينية يريفان

14 أغسطس، 2022
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أدى انفجار لم يعرف سببه في حي تجاري في يريفان الأحد إلى مقتل شخص وجرح نحو عشرين آخرين، كما أعلنت سلطات ارمينيا.

وقالت وزارة الحالات الطارئة في بيان “حسب المعطيات الأولية، وقع انفجار أدى إلى اندلاع حريق”. وتحدثت عن سقوط قتيل واحد “ونحو عشرين جريحا”، حسب حصيلة أولية.

ووقع الانفجار بعيد ظهر الأحد في سوق الجملة في سورمالو. ولم يعرف على الفور سببه.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عمودًا كثيفًا من الدخان الأسود يتصاعد في السماء.

وفي تسجيل فيديو آخر يسمع دوي انفجارات متتالية أشبه بأصوات ألعاب نارية.

وبحسب وزارة حالات الطوارئ، تدخلت عشر سيارات إطفاء على الفور بينما ما زالت عشر سيارات أخرى في طريقها إلى المكان لتقديم المساعدة.

وتشهد ارمينيا الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة القوقاز ويبلغ عدد سكانها حوالى ثلاثة ملايين نسمة فترة صعبة منذ حرب العام 2020 مع أذربيجان المجاورة التي انتهت بهزيمة وأزمة سياسية كبيرتين.

المصدر
أ ف ب
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14 أغسطس، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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