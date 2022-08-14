مصر: 41 قتيلا و14 مصابا في حريق كبير بكنيسة غرب القاهر

قتل 41 شخصا في حريق كبير اندلع الأحد بكنيسة الشهيد أبي سيفين غرب العاصمة المصرية أثناء القداس الصباحي، وفق ما ذكرت الكنيسة القبطية الأورثوذكسية.

ونقل بيان الكنيسة عن مصادر بوزارة الصحة المصرية أن “الوفيات وصلت حتى الآن إلى 41 شخصا بينما بلغ عدد المصابين 14”.

وكانت مديرية أمن محافظة الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في تلك الكنيسة لينتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى الواقعة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، قد أوضح في وقت سابق إنه قد جرى نقل 51 مصابا من حريق الكنيسة، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بثلاثين سيارة إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات.

وشدد على أنه قد جرى نقل جميع المصابين لمستشفى إمبابة العام، ومستشفى العجوزة.

ولاحقا وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، العزاء لأسر ضحايا حادث حريق الكنيسة ، كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللزمة للتعامل مع الحادث.

وكتب الرئيس السيسي: “أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزه، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين”.