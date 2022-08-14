وزير التربية يستقبل المراجعين صباح اليوم في ديوان عام وزارة التربية

وزير التربية يستقبل المراجعين صباح اليوم في ديوان عام وزارة التربية

استقبل وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أ.د. علي المضف وعدد من القيادات التربوية المراجعين صباح اليوم، وذلك في مكتبه بديوان عام وزارة التربية بمنطقة جنوب السرة.

من استقبال المراجعين

واطلع الدكتور علي المضف على معاملات المراجعين في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم للسعي نحو حلها وفق الإمكانات المتاحة مع الالتزام باللوائح والنظم والقوانين المعمول بها في وزارة التربية.

من استقبال المراجعين

وأكد الدكتور علي المضف حرصه على الاستماع إلى آراء وشكاوى المراجعين، ومقترحات الموظفين في كافة القطاعات التابعة لوزارة التربية، بالإضافة إلى أهل الميدان التربوي، بما يخدم العملية التعليمية.

من استقبال المراجعين

ودعا الوزير المضف القياديين لتيسير الأمور للمواطنين والمقيمين من خلال توجيههم وحل مشكلاتهم والرد على استفساراتهم.

من استقبال المراجعين

وقد تم استقبال المراجعين بحضور وكيل وزارة التربية أ.د. علي اليعقوب، والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة، والوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي.

من استقبال المراجعين