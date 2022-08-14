بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 53.13 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 53.13 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 13ر53 نقطة ليبلغ مستوى 34ر7646 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 69ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر375 مليون سهم عبر 11716 صفقة نقدية بقيمة 7ر59 مليون دينار (نحو 197 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر39 نقطة ليبلغ مستوى 65ر5819 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 67ر0 في المئة من خلال تداول 6ر283 مليون سهم عبر 6386 صفقة نقدية بقيمة 6ر19 مليون دينار (نحو 6ر64 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 7ر59 نقطة ليبلغ مستوى 13ر8525 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 7ر0 في المئة من خلال تداول 6ر61 مليون سهم عبر 5330 صفقة بقيمة 40 مليون دينار (نحو 132 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 9ر30 نقطة ليبلغ مستوى 81ر6127 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 5ر0 في المئة من خلال تداول 8ر262 مليون سهم عبر 5131 صفقة نقدية بقيمة 4ر18 مليون دينار (نحو 7ر60 مليون دولار).

وكانت شركات (وثاق) و(جياد) و(فنادق) و(منشآت) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(إيفا فنادق) و(أهلي متحد) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (إيفا فنادق) و(صكوك) و(تمدين أ) و(ع عقارية) الأكثر انخفاضا.