الذهب يسجل مكاسب متتالية ليبلغ 1803 دولارات للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم الأحد إن أسعار الذهب العالمية ارتفعت عند إقفال تداولات الأسبوع الماضي لتصل إلى 1803 دولارات للأونصة ما دعم تسجيلها للمكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم وتوقعات الفائدة الأمريكية.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية أن البيانات الواردة من الولايات المتحدة أظهرت تباطؤ التضخم السنوي مما خفف من توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بالتالي يخف الضغط السعري على المعدن الأصفر.

ونقل التقرير عن رئيس التخطيط الاستراتيجي والمتابعة لدى (دار السبائك) عادل الفضلي قوله إن هناك توقعات بشأن رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 21 سبتمبر المقبل مما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الهبوط.

وأوضح الفضلي أن عقود الذهب الآجلة – تسليم شهر سبتمبر ارتفعت مع إقفال يوم الجمعة الماضي بنسبة 5ر0 في المئة ما يعادل 30ر8 دولار مسجلة مكاسب مكاسب أسبوعية بلغت 3ر1 في المئة في أطول فترة للمكاسب الأسبوعية منذ ديسمبر 2021.

وذكر أن مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع بنسبة 57ر0 في المئة بينما انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 85ر2 في المئة “وهو عامل إيجابي يدعم أسعار الذهب في الفترة المقبلة”.

وأفاد بأن أسعار الذهب تتأثر حاليا بالتوترات بين الولايات المتحدة والصين وسلاسل الإمدادات التجارية في أوروبا لاسيما مع انخفاض منسوب المياه في نهر الراين الألماني مما يوقف الملاحة عبره ويؤدي إلى تعقيدات إضافية في شحن وتسليم البضائع.

وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 85ر17 دينار أما عيار 21 فبلغ 62ر15 دينار في حين بلغ سعر الفضة 252 دينارا للكيلو غرام الواحد فيما بلغ البلاتين 7ر9 دينار للغرام.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.