كوريا الشمالية تنتقد دعم غوتيريش لنزع سلاحها النووي تصريحاته تفتقر بشكل صارخ إلى الحياد والإنصاف وتتعارض مع التزامات واجبه المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة

انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة في شأن دعمه لنزع الأسلحة النووية لها بالكامل، ووصفت التصريحات بأنها تفتقر إلى الحياد والإنصاف.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية بياناً من وزارة الخارجية بعد أن قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إنه يدعم بشكل كامل الجهود المبذولة لنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بالكامل عندما التقى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.

وقال كيم سون جيونج نائب وزير الخارجية في كوريا الشمالية في بيان، “لا يسعني إلا أن أعبر عن أسفي العميق إزاء التصريحات المذكورة للأمين العام للأمم المتحدة والتي تفتقر بشكل صارخ إلى الحياد والإنصاف وتتعارض مع التزامات واجبه المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية شبه الجزيرة الكورية”.

وأضاف كيم، أنه “لا ينبغي للأمين العام للأمم المتحدة أن يطلب أو يقبل أوامر من حكومة بلد معين، بل عليه أن يمتنع عن القيام بأي عمل قد يضر بمنصبه كمسؤول دولي مسؤول فقط أمام الأمم المتحدة”.

قال كيم، إن “نزع الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه” هو “انتهاك لسيادة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية”.

ومضى يقول، “إنها تطالب بنزع السلاح من جانب واحد، وربما يعرف الأمين العام غوتيريش جيداً أن كوريا الشعبية الديمقراطية ترفض ذلك تماماً”. مضيفاً أنه “يتعين عليه توخي الحذر عند النطق بكلمات خطيرة في خضم الموقف الحاد للغاية في شأن شبه الجزيرة الكورية”.

وأجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق عدد قياسي من الصواريخ هذا العام. ويقول مسؤولون من كوريا الجنوبية وواشنطن إنها تستعد على ما يبدو لاختبار سلاح نووي للمرة الأولى منذ عام 2017، وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي.