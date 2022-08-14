مدينة القدس

شرطة الاحتلال توقف منفذ عملية إطلاق نار خلفت 8 جرحى بالقدس

14 أغسطس، 2022
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اوقفت شرطة الاحتلال اليوم الاحد فلسطينيا يشتبه بانه منفذ عملية اطلاق النار التي استهدفت حافلة في القدس وأدت الى إصابة ثمانية مستوطنين من بينهم اثنان في حال خطرة.

وذكرت اذاعة الاحتلال الإسرائيلية على موقعها الالكتروني ان المنفذ قام بتسليم نفسه لشرطة الاحتلال وبحوزته السلاح الذي استخدمه في العملية.

واضافت ان المنفذ هو امير صيداوي البالغ من العمر 28 عاما من (القدس) الشرقية ويحمل هوية اسرائيلية موضحة ان الموقوف أطلق النار فجر اليوم على حافلة بالقرب من حائط البراق في القدس ما ادى إصابة ثمانية مستوطنين اصابة اثنين منهم بالغة.

وقالت ان المسلح اطلق النار على مركبة عمومية ومن ثم استهدف سيارة والمارة مشيرة الى شن قوات كبيرة من الشرطة عملية تفتيش وتمشيط واسعة بحثا عن المهاجم في بلدة (سلوان) مستخدمة في ذلك طائرة هليكوبتر.

المصدر
كونا
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14 أغسطس، 2022
0 7 أقل من دقيقة

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