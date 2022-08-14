من حملة البلدية

البلدلية: إزالة 127 مظلة مخالفة مقامة على أملاك الدولة في سلوى

14 أغسطس، 2022
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في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية حولي تنفيذ إزالة لــ 127 مظلة تمت إقامتها بالتعدي على أملاك الدولة بمنطقة سلوى .

وفي هذا السياق أكد رئيس قسم الإزالة بفرع بلدية المحافظة م.عايد القحطاني بأنه على إثر ورود شكاوي بوجود تعديات على أملاك الدولة بمنطقة سلوى تمثلت في إقامة مظلات بالتعدي على أملاك الدولة ، قام الفريق الرقابي برصد المظلات المخالفة المقامة على أملاك الدولة ووجه إنذارات بإزالتها وبعد انتهاء فترة الإنذار تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بإزالتها .

من حملة البلدية

وأشار إلى تواصل المفتشين بالفريق الرقابي لجولاتهم الميدانية خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرصد جميع المخالفات، مؤكدا على أنهم لن يدخروا جهدا في رصد ومتابعة المخالفين للشروط واللوائح والأنظمة المعمول بها في البلدية للحد من كافة المظاهر السلبية بجميع مناطق المحافظة والتي تتمثل في إقامة أي تعديات باستغلال مساحات على أملاك الدولة .

المصدر
بيان صحفي
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14 أغسطس، 2022
0 54 دقيقة واحدة

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