ارتفاع أرباح أرامكو السعودية نتيجة زيادة الأسعار وهوامش التكرير

أعلنت شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط اليوم الأحد عن زيادة بنسبة 90 في المئة في أرباح الربع الثاني، متجاوزة توقعات المحللين، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، والكميات المباعة، وهوامش أرباح التكرير.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر في تقرير الأرباح “نتوقع أن يستمر نمو الطلب على النفط لبقية العقد الجاري، رغم الضغوط الاقتصادية السلبية على التوقعات العالمية في المدى القصير”.

وارتفع صافي أرباح أرامكو إلى 181.64 مليار ريال (48.39 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 يونيو حزيران من 95.47 مليار ريال قبل عام.

وتوقع المحللون ربحا صافيا قدره 46.2 مليار دولار، وفقا لمتوسط تقدير 15 محللا.

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 18.8 مليار دولار في الربع الثاني، تماشيا مع أهدافها، والتي ستدفع في الربع الثالث.

وارتفعت أسهم أرامكو بأكثر من 25 بالمئة هذا العام مع تسجيل أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة على مدى عدة سنوات بعدما شكلت العقوبات الغربية التي فرضها الغرب على روسيا، وهي مُصدر رئيسي، ضغوطا على السوق العالمية التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.

وانضمت أرامكو إلى شركات نفطية كبرى أخرى أعلنت عن نتائج قوية في الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت إكسون موبيل في 29 يوليو تموز عن أكبر أرباح فصلية لها على الإطلاق إذ بلغ صافي الربح 17.9 مليون دولار بزيادة قدرها أربعة أمثال تقريبا عن الفترة السابقة من العام.

وارتفعت هوامش صناعة الوقود مثل البنزين والديزل في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى زيادة أرباح شركات نفط عملاقة من بينها شل وتوتال إنرجيز الأوروبيتان اللتان أعلنتا عن نتائجهما في 27 يوليو تموز.