شنغهاي تقرر إعادة فتح جميع المدارس اعتبارا من أول سبتمبر ستطلب من جميع المعلمين والطلاب إجراء اختبارات الحمض النووي لكورونا يوميا قبل مغادرة المؤسسات التعليمية

شنغهاي تقرر إعادة فتح جميع المدارس اعتبارا من أول سبتمبر

قالت مدينة شنغهاي، المركز المالي الصيني، اليوم الأحد إنها ستعيد فتح جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ورياض الأطفال ودور الحضانة في الأول من سبتمبر أيلول بعد أشهر من الإغلاق لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وستطلب المدينة من جميع المعلمين والطلاب إجراء اختبارات الحمض النووي لفيروس كورونا يوميا قبل مغادرة المؤسسات التعليمية، وفقا لبيان نشرته لجنة التعليم لبلدية شنغهاي.

كما دعت المدرسين والطلاب إلى اتخاذ تدابير “المراقبة الذاتية لصحتهم” لمدة 14 يوما داخل المدينة قبل إعادة فتح المدارس.

كانت شنغهاي قد أغلقت جميع المدارس في منتصف مارس آذار قبل إغلاق المدينة لمدة شهرين لمكافحة أسوأ تفش لكوفيد في أبريل نيسان ومايو أيار.

وتم السماح لبعض طلاب المدارس الثانوية والمتوسطة بالعودة إلى الفصول الدراسية في يونيو حزيران بينما استمر معظم الباقين في الدراسة من المنزل لبقية الفصل الدراسي.

وسجلت المدينة، الأكثر اكتظاظا بالسكان في الصين، خمس إصابات محلية جديدة بكوفيد وجميعها بدون أعراض يوم السبت.

وأعلنت السلطات يوم السبت أنها مددت الإلزام بإجراء فحص كوفيد-19 أسبوعيا وكذلك الاختبارات المجانية حتى نهاية سبتمبر أيلول في محاولة للسيطرة على الفيروس.