الدوري الإيطالي: ميلان يستهل حملة الدفاع عن لقبه برباعية أمام أودينيزي وإنتر يلفت من فخ ليتشي

قلب ميلان تأخره المبكر بهدف إلى فوز 4-2 على ضيفه أودينيزي في مستهل حملة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل الكرواتي أنتي ريبيتش هدفين، فيما أضاف تيو هرنانديز وبراهيم دياز هدفين ليتعافى ميلان من تأخره بهدف البرازيلي رودريجو باكاو بعد 90 ثانية فقط.

ورفع المدافع البرازيلي رصيده إلى خمسة أهداف في بداية موسمه الثالث في إيطاليا، من بينها ثلاثة أهداف في ميلان وكلها بضربات رأس.

وأبلغ ستيفانو بيولي مدرب ميلان خدمة دازون للبث “ما الذي لم يعجبنا؟ بالتأكيد حقيقة أننا استقبلنا هدفا مبكرا، علينا بداية المباريات بشكل أفضل.

“ثم قدمنا نصف ساعة رائعة”.

وأدرك ميلان التعادل بركلة جزاء من هرنانديز في الدقيقة 11، احتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد الذي وجد أن دافيدي كالابريا سقط بعد تدخل من براندون سوبي.

وبعد ذلك بأربع دقائق جعل ريبيتش النتيجة 2-1 بتسديدة مباشرة قوية، غير أن المغربي آدم ماسينا أدرك التعادل بضربة رأس قوية ليصعق الجماهير في سان سيرو في نهاية الشوط الأول.

وبعد دقيقة واحدة من الاستراحة أعاد دياز التقدم لميلان بعد خطأ من دفاع أودينيزي، ليحرز اللاعب الإسباني البالغ عمره 23 عاما هدفه الأول في نحو عام.

وساهم الهدف في اندفاع أودينيزي، لكن ريبيتش حسم الفوز بتسديدة في مرمى ماركو سيلفستري في الدقيقة 68، ويعادل مجموع مع سجله في الدوري في الموسم الماضي.

وكان أودينيزي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز 12، آخر من سجل في مرمى ميلان في سان سيرو قبل أن يحافظ فريق المدرب بيولي على نظافة شباكه في خمس مباريات متتالية ليحصد اللقب.

وقال بيولي “(ريبيتش) يعلم كيفية حسم المباريات، يملك قوة بدنية وكل الإمكانات لكي يكون لاعبا مهما لنا، أنا أعلم ذلك وهو يدرك ذلك أيضا.

“أنا سعيد، بالتأكيد يمكن الحكم على المهاجمين بأهدافهم، لكن العمل الذي قام به بدون كرة منحنا الكثير”.

واستهل أتلانتا موسمه بالفوز 2-صفر على مضيفه سامبدوريا بثنائية رافائيل تولوي والوافد الجديد آديمولا لوكمان.

ويعود أودينيزي لاستضافة سالرنيتانا السبت المقبل، فيما يحل ميلان ضيفا على أتلانتا يوم الأحد.

ونجح إنتر ميلان في تحقيق فوز قاتل على مضيفه ليتشي بهدفين لواحد في مستهل مشوار الفريقين بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تقدم إنتر، بطل الدوري في نسخة 2020-2021، أولا عبر البلجيكي روميلو لوكاكو من رأسية قوية في بداية اللقاء (ق2)، لكن ليتشي نجح في إدراك التعادل بعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني عبر الجامبي أسان سيساي.

وظل التعادل قائما بين الفريقين، وسط محاولات إنتر لخطف النقاط الثلاثة، وهو ما تحقق أخيرا بواسطة الهولندي دينزل دومفريس (ق90+5).

من جانبه استهل تورينو مشواره في البطولة بانتصار على مونزا، الصاعد حديثا للأضواء، بهدفين لواحد.

سجل هدفي الضيوف كل من الروسي أليكسي ميراتشوف (ق43) والباراجوائي أنطونيو سانابريا (ق66).

بينما جاء هدف مونزا الشرفي من خلال البرتغالي داني موتا (ق90+4).

وشهد اليوم انطلاق الكالتشيو بانتصاري ميلان، حامل اللقب، على أودينيزي 4-2 في سان سيرو، وأتالانتا على مضيفه سامبدوريا 0-2.