الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

ماكرون يوقّع مصادقة فرنسا على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

الدولتان بحاجة إلى مصادقة ثلاثين دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي لتتمكّنا من الانضمام للحلف

13 أغسطس، 2022
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وقّع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون السبت مصادقة فرنسا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي والتي اعتمدها البرلمان الفرنسي في الثاني من آب/أغسطس.

وقال قصر الإليزيه السبت “سيسمح هذا الخيار السيادي لفنلندا والسويد، وهما حليفان أوروبيان، بتعزيز الأمن في مواجهة التهديد الحالي من جيرانهما المباشرين وسيقدّم مساهمة مهمّة، نظرًا لقدرات هذين الشريكيْن، في الموقف المشترك وفي أمننا الأوروبي”.

وتخلت السويد وفنلندا عن حيادهما التقليدي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال اعتماد البرلمان الفرنسي المصادقة إن “عشرين حليفًا قد صادقوا على البروتوكولات”.

والدولتان بحاجة إلى مصادقة ثلاثين دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي لتتمكّنا من الاستفادة من الحماية بموجب المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي في حال تعرّضهما لأي هجوم.

وتهدد تركيا بـ”تجميد” العملية، متهمة الدولتين الاسكندنافيتين بالتعاطف مع حزب العمال الكردستاني وحلفائه الذين تعتبرهم أنقرة “منظمات إرهابية”.

المصدر
أ ف ب
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13 أغسطس، 2022
0 12 دقيقة واحدة

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