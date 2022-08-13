“الداخلية”: إحباط محاولة تهريب كمية من الممنوعات بالقرب من جزيرة أم المرادم

في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتجفيف منابع ترويج المخدرات، أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية ان الإدارة العامة لخفر السواحل تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من الممنوعات بالقرب من جزيرة أم المرادم.

وأوضحت الإدارة أنه تم رصد مركب بعد دخوله إلى المياه الاقليمية بالقرب من جزيرة أم المرادم، وعلى الفور تم توجيه دورية تابعة لخفر السواحل حيث كان على متنه 3 أشخاص بحوزتهم 4 جراكل بداخلها 74 قطعة يشتبه بأن تكون مواد مخدرة، وبتعاون مع أحد المتهمين تمكنت قوة إدارة الأمن البحري من ضبط المستلم عند محاولته استلام الممنوعات في موقع تسليم بمنطقة النويصيب بالقرب من «منتجع اكوامرين».

وأضافت الإدارة انه جاري تحويل المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني أن رجال أمن الحدود البحرية واقفين بالمرصاد، لأي محاولة تهريب المواد الممنوعة إلى البلاد، وأن المنظومة الرادارية قادرة على رصد كافة الأهداف التي يحاول دخول المياه الإقليمية والتعامل معها بشكل فوري.