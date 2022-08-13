“الشباب العربي للتنمية المتكاملة” يؤكد أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الهوية الوطنية

أكدت رئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة الدكتورة مشيرة أبو غالي اليوم السبت أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ دور الشباب في حماية الأوطان.

جاء ذلك في كلمة لأبو غالي بافتتاح الملتقى الأول حول “حديث الشباب العربي لبناء الوعي” الذي ينظمه مجلس الشباب العربي تحت شعار (أجيال تدعم قضايا الأمة) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية وبمشاركة ممثلي 22 دولة عربية وإفريقية وإسلامية وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية.

وقالت أبو غالي إن الملتقى يهدف إلى “إلقاء الضوء على الأحداث الحقيقية وعدم تغييب العقول وإسهام الشباب في الوعي الجمعي فكرا وسلوكا ما يؤدي إلى توحيد الجهود دون إحداث اختراقات في جسد الأمة العربية التي تواجه تحديات وجود”.

وأضافت أن الملتقى يتناول التأثير النفسي والسياسي والاقتصادي لبناء الوعي على المجتمعات العربية ودور الدين والإعلام والقوى الناعمة في التأثير على بناء الوعي.

وأكدت أن “إدراك الحقائق هو مهمتنا الكبرى الآن” مبينة أن “محاربة الشائعات بإعلان الحقيقة أقصر الطرق لوأدها”.

وشددت على ضرورة تعريف الشباب العربي بالحقائق وتنبيه الجميع بالتهديدات التي تحيط بالأمة العربية والعمل على التصدي لها برؤية شبابية مسؤولة وواضحة حفاظا على الأمن القومي العربي.

من جهته طالب وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي في كلمته الشباب العربي بأن يكونوا دائما “حائط الصد” ضد كل ما يواجه الدول العربية من تحديات جسام وفق رؤية عربية شبابية مشتركة.

وأكد أهمية الملتقى الذي يستهدف الاستثمار في الشباب العربي ودعمهم في معركة الوعي مشيرا إلى تأكيدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاهتمام بالشباب وحمايتهم من الافكار التي تقوض قدرتهم على التفكير الصحيح والإبداع وضرورة تعظيم الاستفادة منهم.

بدوره وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كلمة متلفزة للملتقى أكد فيها ضرورة توسيع فرص مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتحقيق التنمية وترسيخ الانتماء والوطنية لديهم.

فيما قال رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني في كلمة وجهها إلى الملتقى وألقاها نيابة عنه مستشاره المكلف بشؤون الدول العربية محمد جمل الليل إن الشباب القمري جزء لا يتجزأ من الشباب العربي الذي يعنى به مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.

وأشار في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة القمرية من أجل مستقبل أفضل للشباب ومنها إنشاء جامعة جزر القمر والتي تستهدف خلق شباب واع ووطني ملتزم ومتمتع بجميع حقوقه ويتحمل جميع واجباته.

ويتزامن الملتقى مع احتفال الشباب العربي والأمم المتحدة باليوم العالمي للشباب حيث يتركز اهتمام المجتمع الدولي على قضايا الشباب باعتبارهم شركاء المجتمع المعاصر.

ويتناول الملتقى في جلساته التأثير النفسي والسياسي والاقتصادي لبناء الوعي على المجتمعات العربية ودور الدين والإعلام والدراما في التأثير على بناء الوعي بالإضافة الى إلقاء الضوء على قضايا الشباب ودعم قضايا الأمة ومواجهة التحديات الراهنة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للملتقى تكريم عدد من الرموز العربية المؤثرة في مجال دعم الشباب وتحفيزهم من بينهم رئيس معهد المرأة للتنمية والسلام بدولة الكويت المحامية كوثر الجوعان بصفتها “رمزا للعطاء الوطني”.