بلدية الكويت: حملة واسعة لازالة التعديات في المناطق البرية تبدأ غدا وتستمر 3 اشهر

اعلنت بلدية الكويت عن البدء بحملة واسعة غدا الاحد وتستمر ثلاثة أشهر لإزالة جميع التعديات على اراضي الدولة في المناطق البرية برئاسة مدير عام البلدية أحمد المنفوحي.

وذكرت البلدية في بيان صحفي اليوم السبت ان حملة الازالة ستشمل محافظات الجهراء والفروانية والاحمدي داعية الجميع الى التعاون والاستجابة في الازالة الفورية لأي تعدي تجنبا للمسائلة القانونية.

وأكدت انه لا تهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين من قبل الفرق الميدانية المكلفة بتنفيذ الحملة بعد أن تم تجهيزها بالآليات والمعدات اللازمة ورصد مواقع التعديات.