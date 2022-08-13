مجلس النواب المصري يوافق على تعديل يشمل 13 حقيبة وزارية
وافق مجلس النواب المصري على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التعديل الوزارى.
وجاءت أسماء الوزراء الجدد كالآتي:
- رضا حجازب: وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
- محمد أيمن عاشور: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- دكتور خالد عبد الغفار: وزارة الصحة والسكان.
- سها سمير ناشد: وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج.
- هاني سويلم: وزير الموارد المائية والري.
- أحمد عيسى: وزير السياحة والآثار.
- أحمد سمير على صالح: وزير التجارة والصناعة وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقا.
- الفريق محمد عباس حلمي هاشم: وزير الطيران المدني.
- حسن محمد حسن شحاته: وزير القوى العاملة.
- نيفين يوسف الكيلاني: وزيرة للثقافة.
- اللواء هشام أمنة: وزير التنمية المحلية.
- مصطفى كمال عصمت: وزير قطاع الأعمال العام.
- اللواء محمد محمد صلاح الدين: وزير الانتاج الحربي.