مجلس النواب المصري

مجلس النواب المصري يوافق على تعديل يشمل 13 حقيبة وزارية

13 أغسطس، 2022
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وافق مجلس النواب المصري على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التعديل الوزارى.

وجاءت أسماء الوزراء الجدد كالآتي:

  • رضا حجازب: وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
  • محمد أيمن عاشور: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
  • دكتور خالد عبد الغفار: وزارة الصحة والسكان.
  • سها سمير ناشد: وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج.
  • هاني سويلم: وزير الموارد المائية والري.
  • أحمد عيسى: وزير السياحة والآثار.
  • أحمد سمير على صالح: وزير التجارة والصناعة وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقا.
  • الفريق محمد عباس حلمي هاشم: وزير الطيران المدني.
  • حسن محمد حسن شحاته: وزير القوى العاملة.
  • نيفين يوسف الكيلاني: وزيرة للثقافة.
  • اللواء هشام أمنة: وزير التنمية المحلية.
  • مصطفى كمال عصمت: وزير قطاع الأعمال العام.
  • اللواء محمد محمد صلاح الدين: وزير الانتاج الحربي.

المصدر
روسيا اليوم
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13 أغسطس، 2022
0 32 أقل من دقيقة

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