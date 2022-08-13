“الداخلية”: ضبط 394 مخالف ومطلوب في منطقتي المهبوله وجليب الشيوخ

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وبتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد الأحمد الجابر الصباح ومتابعة من وكيل وزير الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس, وضمن الجهود المبذولة من قبل القطاعات الميدانية المعنية من أجل التصدي للخارجين عن القانون وفرض السيطرة الأمنية وبسط مظلة الأمن والأمان في منطقتي المهبولة والجليب وضمن الحملات الامنيه المستمره بشكل يومي, قامت القطاعات الأمنية المعنيه بحملة أمنية واسعة وشاملة الجمعة 2022/08/12 على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة أسفرت عن ضبط عدد (394) مخالفا لقانون الاقامه ومطلوبين, منهم (66) في منطقة الجليب وعدد (328) في منطقة المهبولة.

من حملة الداخلية

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن حملات الأمنية مستمرة على مختلف مناطق البلادء وخاصة على منطقتي الجليب والمهبولة بشكل يومي, وذلك لضبط المخالفين والمطلوبين, وكل من تسول له نفسه القيام بأعمال مخالفة للقانون.

وتهيب الاداره العامه للعلاقات والاعلام الامني جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقانون الإقامة حيث انها جريمه يعاقب عليها القانون وتشدد الاداره على ضرورة التزام الكفلاء بقانون الاقامه حيث سيتم عمل منع كفالات (بلوك) على الكفيل سواء كان شخصا أو شركة, (منع كفالات, منع تأشيرات, منع التجديدء وتحويل إلى التحقيقات) في حال عدم الالتزام سيتم تطبيق الاجراءات والشروط المتبعه لقانون الاقامه ومنع العامل المخالف من الدخول إلى البلاد.

من حملة الداخلية