الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

مكتب التحقيقات الاتحادي يصادر وثائق غاية في السرية من منزل ترامب

أخذوا نحو 20 صندوقا من الوثائق ومجلدات من الصور ومذكرة مكتوبة بخط اليد

12 أغسطس، 2022
0 5 دقيقة واحدة

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن وثائق اطلعت عليها أن موظفي مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الذين فتشوا منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مارالاجو بولاية فلوريدا يوم الاثنين صادروا 11 مجموعة من الوثائق السرية بما في ذلك بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية.

وقالت الصحيفة إن أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي أخذوا نحو 20 صندوقا من الوثائق ومجلدات من الصور ومذكرة مكتوبة بخط اليد والأمر التنفيذي باستخدام الرأفة مع روجر ستون حليف ترامب. وذكرت أن القائمة تضمنت أيضا معلومات عن “رئيس فرنسا”.

وكان ترامب قد نفى في وقت سابق اليوم الجمعة تقريرا لصحيفة واشنطن بوست قال إن عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية عندما قاموا بتفتيش منزله في فلوريدا هذا الأسبوع.

وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي “قضية الأسلحة النووية خدعة”.

ويمثل تفتيش منزل ترامب يوم الاثنين تصعيدا كبيرا في أحد التحقيقات الكثيرة التي يواجهها في فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.

المصدر
رويترز
الوسوم
12 أغسطس، 2022
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الكاتب سلمان رشدي يتعرض لهجوم على المسرح أثناء مناسبة في نيويورك

12 أغسطس، 2022

نائب رئيس باراغواي يستقيل بعد اتهام أمريكا له بالفساد

12 أغسطس، 2022

أمين الأمم المتحدة يعرب عن دعمه لنزع لسلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل

12 أغسطس، 2022

مسلح يهاجم مقر “إف. بي.آي” في ولاية أوهايو الأمريكية

11 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى