“الداخلية”: ضبط تشكيل عصابي من جنسيات مختلفة يقومون بعرض صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بأعمال منافية للآداب

قالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية ان الإدارة العامة لمباحث شئون الاقامة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص من جنسيات مختلفة يقومون بعرض صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بأعمال منافية للآداب وتم العثور بحوزتهم على كمية كبيره من الأدوات التي تساعدهم في ذلك.

وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

ضبط تشكيل عصابي