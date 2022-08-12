صورة أرشيفية

إصابة مدنيين اثنين في عدوان للاحتلال الإسرائيلي على ريف القنيطرة جنوبي سوريا

12 أغسطس، 2022
0 8 أقل من دقيقة

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الجمعة أن مدنيين اثنين أصيبا من جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلي بقذيفتي دبابة على محيط قرية الحميدية بريف القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا.

وكانت أنباء قد تحدثت عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي “موقعا سوريا في القنيطرة يستخدم في المراقبة”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأراضي السورية منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 موقعا خسائر بشرية ومادية وكان أحدثها في الثاني من يوليو الماضي عندما نفذ عدوانا جويا بالصواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفا محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين وأوقع خسائر مادية.

المصدر
كونا
الوسوم
12 أغسطس، 2022
0 8 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الإطار التنسيقي يعلن اعتصاماً مفتوحاً في بغداد على وقع أزمة سياسية خانقة

12 أغسطس، 2022

محكمة تونسية تبرئ طاقم سفينة تجارية أجنبية اتهموا بتعمد إغراقها

11 أغسطس، 2022

مقتل 11 شخصا في حادث مروري بجنوب مصر

11 أغسطس، 2022

مسلح يطالب بالحصول على ودائع مجمدة يحتجز رهائن في بنك لبناني

11 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى