إصابة مدنيين اثنين في عدوان للاحتلال الإسرائيلي على ريف القنيطرة جنوبي سوريا

إصابة مدنيين اثنين في عدوان للاحتلال الإسرائيلي على ريف القنيطرة جنوبي سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الجمعة أن مدنيين اثنين أصيبا من جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلي بقذيفتي دبابة على محيط قرية الحميدية بريف القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا.

وكانت أنباء قد تحدثت عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي “موقعا سوريا في القنيطرة يستخدم في المراقبة”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأراضي السورية منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 موقعا خسائر بشرية ومادية وكان أحدثها في الثاني من يوليو الماضي عندما نفذ عدوانا جويا بالصواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفا محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين وأوقع خسائر مادية.