وزارة الخارجية الكويتية

“الخارجية” تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال جمهورية بوركينا فاسو

12 أغسطس، 2022
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أعربت ‏وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة ياتينغا شمال جمهورية بوركينا فاسو وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

‏وشددت الوزارة على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده لتخليص العالم والبشرية من هذه الآفة الخطيرة، متقدمةً بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب بوركينا فاسو وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

المصدر
وزارة الخارجية
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12 أغسطس، 2022
0 18 أقل من دقيقة

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