الراميان سارة الحوال وطلال الرشيدي عقب تتويجهما بالميدالية الفضية

الراميان الحوال والرشيدي ينالان فضية منافسات الرماية “زوجي مختلط تراب” بدورة “التضامن الإسلامي”

12 أغسطس، 2022
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نال الراميان سارة الحوال وطلال الرشيدي اليوم الجمعة الميدالية الفضية في منافسات الرماية (زوجي مختلط تراب) في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة المقامة في مدينة (قونية) التركية.

وأهدت الحوال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الميدالية لأهل الكويت متعهدة بتحقيق إنجازات قادمة في المستقبل.

من جهته أعرب الرشيدي في تصريح مماثل ل(كونا) عن امتنانه لطاقم التدريب والوفد الكويتي لمساندتهم له معربا عن الأمل في تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل لرفع علم الكويت عاليا.

وكانت الحوال قد أحرزت أمس الخميس الميدالية الذهبية في منافسات (فردي تراب) في دورة ألعاب التضامن الإسلامي فيما تمكن الرشيدي من اقتناص الميدالية الفضية في منافسات الفئة نفسها.

وتستمر الدورة حتى ال 18 من أغسطس الجاري بمشاركة نحو ستة آلاف رياضي من أكثر من 50 دولة إسلامية.

المصدر
كونا
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12 أغسطس، 2022
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