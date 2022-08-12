وزارة الداخلية

الداخلية: إلغاء إقامة العمالة “مادة 18 القطاع الأهلي” في حال التواجد خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر

12 أغسطس، 2022
0 5 أقل من دقيقة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية أن قطاع شؤون الإقامة سيبدأ الإلغاء الالكتروني لاقامات العمالة حاملي الاقامة وفق المادة 18 (العمل الأهلي) التي مضى على تواجدها خارج البلاد مدة 6 أشهر فأكثر، بحيث يتم احتساب مدة تواجدهم خارج البلاد اعتبارا من تاريخ 2022/05/01 وحتى تاريخ 2022/10/31 ومن ثم يتم إلغاء إقامتهم تلقائيا بعد مرور 6 أشهر وذلك تطبيقا للمادة (12) فقرة (3) من قانون اقامة الأجانب.

وأضافت أنه لا يوجد اذن غياب للعمالة مادة (18) خارج البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر حيث سيتم سقوط الإقامة تلقائيا، مبينة انه من يريد بقاء صلاحية إقامته عليه الرجوع إلى البلاد قبل تجاوز فترة 6 شهور من تاريخ مغادرته.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
12 أغسطس، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

القنصل العامة لدولة الكويت في مدينة شنغهاي يلتقي مدير عام المبيعات الخارجية لشركة “كوماك” للطائرات التجارية الصينية

12 أغسطس، 2022

سفير الكويت لدى الولايات المتحدة يقدم نسخة من اوراق اعتماده

12 أغسطس، 2022

“الصحة”: نستنكر الاعتداء المؤسف على طبيب في مستشفى الولادة

11 أغسطس، 2022

سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا من مستشار الأمن القومي الأمريكي نقل خلاله تهنئة الرئيس بايدن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

11 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى