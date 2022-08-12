الداخلية: إلغاء إقامة العمالة “مادة 18 القطاع الأهلي” في حال التواجد خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية أن قطاع شؤون الإقامة سيبدأ الإلغاء الالكتروني لاقامات العمالة حاملي الاقامة وفق المادة 18 (العمل الأهلي) التي مضى على تواجدها خارج البلاد مدة 6 أشهر فأكثر، بحيث يتم احتساب مدة تواجدهم خارج البلاد اعتبارا من تاريخ 2022/05/01 وحتى تاريخ 2022/10/31 ومن ثم يتم إلغاء إقامتهم تلقائيا بعد مرور 6 أشهر وذلك تطبيقا للمادة (12) فقرة (3) من قانون اقامة الأجانب.

وأضافت أنه لا يوجد اذن غياب للعمالة مادة (18) خارج البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر حيث سيتم سقوط الإقامة تلقائيا، مبينة انه من يريد بقاء صلاحية إقامته عليه الرجوع إلى البلاد قبل تجاوز فترة 6 شهور من تاريخ مغادرته.