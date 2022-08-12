من اللقاء

القنصل العامة لدولة الكويت في مدينة شنغهاي يلتقي مدير عام المبيعات الخارجية لشركة “كوماك” للطائرات التجارية الصينية

جو كياو: معرض الكويت للطيران منصة مثالية لجمع كبار شركات الطيران العالمية في مكان واحد

12 أغسطس، 2022
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التقى قنصل عام دولة الكويت في مدينة شنغهاي الصينية مشعل مصطفى الشمالي، بمدير عام المبيعات الخارجية لشركة “كوماك” شركة الطائرات التجارية الصينية، (Commercial Aircraft Corporation) “COMAC” جو كياو Joe Qiao، حيث تم تبادل الاحاديث حول مجالات التعاون المتبادل في شأن الطيران والخدمات الأرضية والجوية في كلا البلدين.

حيث أطلع المسؤول الصيني، القنصل العام، ما لدى الشركة الصينية من قدرات ومهارات في صناعة الطائرات المدنية والخدمات المختلفة التابعة لصناعة الطائرات والادارة والتدريب، مبدياً اعجابه بما تتمتع به دولة الكويت من سمعة دولية في عالم الطيران واهتماماً كبيراً بأهمية اقامة معرض الكويت للطيران معتبراً اياه منصة مثالية لجمع كبار شركات الطيران العالمية في مكان واحد، الامر الذي يسهل عملية التشاور وتبادل الخبرات وعقد الشراكات في مجال الطيران.

من اللقاء

المصدر
بيان صحفي
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12 أغسطس، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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