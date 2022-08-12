أمين الأمم المتحدة يعرب عن دعمه لنزع لسلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل هدف مهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الجمعة عن دعمه لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.

وقالت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء إن ذلك جاء خلال لقاء مع رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول في المكتب الرئاسي في سيؤول في إطار زيارة يقوم بها غوتيريس تستغرق يومين.

وشدد غوتيريس خلال اللقاء على أن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه “هدف مهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة”.

وأشارت (يونهاب) إلى أن الجانبين اتفقا على أن التطورات النووية والصاروخية في بيونغ يانغ لا تشكل تحديا كبيرا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فحسب وإنما للسلام في شمال شرق آسيا والعالم أيضا.

كما أعرب غوتيريس عن الشكر لكوريا الجنوبية “لكونها دولة نموذجية في خدمة الأمم المتحدة وخاصة في جهود حفظ السلام في جميع أنحاء العالم”.

كما أشاد باحترام كوريا الجنوبية لحقوق الإنسان وإسهاماتها في المجتمع الدولي في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة تغير المناخ.