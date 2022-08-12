سفير الكويت لدى الولايات المتحدة يقدم نسخة من اوراق اعتماده

قدم سفير دولة الكويت المعين لدى الولايات المتحدة جاسم البديوي نسخة من أوراق اعتماده الى رئيس المراسم بوزارة الخارجية الأمريكية روفس جيفورد.

وجدد السفير البديوي خلال مراسم تقديم نسخة من أوراق اعتماده بمقر الخارجية الأمريكية وبحضور مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف التعبير عن اعتزاز وتقدير القيادة السياسية في دولة الكويت بالعلاقات الاستراتيجية التاريخية العريقة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة.

كما نقل تحيات وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددا تأكيد تطلع الجانبين إلى تعزيز اوجه ومسارات التعاون المشترك في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة لاسيما عبر الحوار الاستراتيجي بين الطرفين والذي يشكل الية فعالة للانتقال بالعمل الثنائي بين البلدين إلى مستويات مرموقة تلبية لتطلع البلدين وطموح الشعبين الصديقين.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أعرب السفير البديوي عن بالغ اعتزازه بالثقة السامية ومنحه شرف تمثيل الكويت لدى الولايات المتحدة.

كما أعرب عن ترحيب دولة الكويت “بالمستوى المرموق الذي بلغته العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الصديقين ووشائج التعاون القوية والمتميزة التي تربط كلتا الدولتين والتي توسعت لتمثل تعاونا استراتيجيا مهما تمثل بجهود متعددة وناجحة تواصل بذلها الدولتان الصديقتان لضمان امن واستقرار المجتمع الدولي انطلاقا من الارضية الصلبة المبنية على تطابق وجهات النظر بين الجانبين حول أهمية ارساء عوامل الامن والسلم وممارسة الدبلوماسية الوقائية حول العالم.”

وتطرق السفير البديوي إلى العلاقات الثنائية متعددة الجوانب التي تربط الكويت والولايات المتحدة مشيرا إلى ان “الولايات المتحدة تعتبر وجهة أساسية وهامة للطلبة والطالبات الكويتيين إلى جانب المرضى الكويتيين الذين يقصدون المراكز الصحية الأمريكية المرموقة للعلاج” علاوة على السياح الذين يقصدون جميع المدن والولايات.

وشدد كذلك على “أهمية الولايات المتحدة بالنسبة لدولة الكويت على المستوى الاقتصادي كونها تحتضن القسط الأكبر من استثمارات الصندوق السيادي الكويتي مما يعكس الثقة الكاملة بالسوق الأمريكي الواعد هذا علاوة على التنسيق والتعاون العسكري والامني الوثيق الذي يربط الجهات المعنية في كلتا الدولتين والذي يؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن واستقرار دولة الكويت”.

وأضاف السفير البديوي أن “هنالك علاقات ومؤشرات عديدة ترسخ الأهمية التي توليها دولة الكويت لعلاقتها مع الولايات المتحدة ومنها تواجد تمثيل دبلوماسي ومؤسسي كويتي كبير يشمل السفارة في العاصمة واشنطن والمندوبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وقنصليتين عامتين لدولة الكويت في لوس أنجلوس ومدينة نيويورك بالإضافة الى تواجد 11 مقرا فنيا عسكريا هذا إلى جانب العديد من أفرع للبنوك وشركات الاستثمار الأهلية الكويتية.”

واكد أن “سفارة دولة الكويت والقنصليات العامة والمكاتب الفنية التابعة لها تحرص بالغ الحرص على حماية مصالح دولة الكويت في الولايات المتحدة ورعاياها بالإضافة إلى التزامها ببذل كل ما في وسعها تجاه تقديم كافة انواع الخدمات والمساعدات للمواطنين الكويتيين المتواجدين في الولايات المتحدة.”