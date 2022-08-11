مسلح يهاجم مقر “إف. بي.آي” في ولاية أوهايو الأمريكية المسلح حاول اقتحام مبنى المكتب في مدينة سينسيناتي قبل أن يلوذ بالفرار

مسلح يهاجم مقر “إف. بي.آي” في ولاية أوهايو الأمريكية

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي (إف. بي. آي) أن رجلا مسلحا حاول اليوم الخميس اقتحام مبنى للمكتب في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية قبل أن يلوذ بالفرار دون ذكر وقوع ضحايا نتيجة الحادث.

وأفاد بيان للمكتب بأن عناصر الأمن في الولاية لا حقت الرجل المسلح “في محاولة للكشف عن ملابسات هذا الحادث الخطير”.

من جهتها أوضحت وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة كلينتون حيث وقع الحادث أن عناصر الأمن تبادلوا إطلاق النار مع المهاجم المشتبه فيه مؤكدة أن عملية المطاردة لا تزال مستمرة للقبض عليه.

وأضافت الوكالة في بيان أن المسلح يرتدي سترة واقية من الرصاص وأعلنت فرض طوق أمني على مسافة نصف ميل من المنطقة التي تجري فيها المطاردة.

ودعت الوكالة سكان المحيطين بالمكان إلى توخي الحيطة والحذر والبقاء في الداخل.