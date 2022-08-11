وزارة الصحة

“الصحة”: نستنكر الاعتداء المؤسف على طبيب في مستشفى الولادة

نتابع عن كثب الإجراءات القانونية التي تحفظ حق الطبيب

11 أغسطس، 2022
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استنكرت وزارة الصحة حادث الاعتداء المؤسف على طبيب في مستشفى الولادة.

واعلنت الوزارة عن فيامها بالتواصل مع ذوي الطبيب الذي تم اسعافه إلى طوارئ احد المستشفيات، وادخاله جناح الجراحة لإجراء بعض التدخلات الطبية جراء هذا الاعتداء.

وأكدت الوزارة أن قانون مزاولة المهن الطبية حفظ للكوادر الطبية حقوقها ازاء هذه التضرفات المرفوضة.

وقالت الوزارة انها تتابع مجريات التحقيق في تلك الواقعة مع الجهات المختصة في البلاد لحفظ كامل حقوق الطبيب التي وردت بقانون المهنة رقم 70 لسنة 2020، وصونا وحماية لكل حقوق الكوادر الطبية، ازاء هذه التصرفات المرفوضة والمستهجنة.

وتمنت الوزارة له الشفاء العاجل وللجميع الحفظ والسلامة.

المصدر
وزارة الصحة
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11 أغسطس، 2022
0 36 أقل من دقيقة

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