سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا من مستشار الأمن القومي الأمريكي نقل خلاله تهنئة الرئيس بايدن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

تلقى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من سعادة جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نقل خلاله تحيات وتهنئة فخامة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة تشكيل سموه للحكومة الجديدة.

وعبر سموه عن خالص الشكر والتقدير على البادرة الطيبة التي تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.