رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح

سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا من مستشار الأمن القومي الأمريكي نقل خلاله تهنئة الرئيس بايدن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

11 أغسطس، 2022
0 31 أقل من دقيقة

تلقى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من سعادة جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نقل خلاله تحيات وتهنئة فخامة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة تشكيل سموه للحكومة الجديدة.

وعبر سموه عن خالص الشكر والتقدير على البادرة الطيبة التي تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر
كونا
الوسوم
11 أغسطس، 2022
0 31 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“الصحة”: نستنكر الاعتداء المؤسف على طبيب في مستشفى الولادة

11 أغسطس، 2022

“الاشغال” تحذر مرتادي طرق الوفرة والسالمي وأم صفق من تجمع رمال “السافي” بسبب موجة الغبار

11 أغسطس، 2022

“الداخلية” تباشر التحريات والتحقيق لضبط المتهمين في مشاجرة مقهى النقرة

11 أغسطس، 2022

مجلس الشباب الكويتي يدشن منصته الجديدة تزامنا مع اليوم الدولي للشباب

11 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى