“الاشغال” تحذر مرتادي طرق الوفرة والسالمي وأم صفق من تجمع رمال “السافي” بسبب موجة الغبار

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الاشغال العامة المهندس أحمد الصالح اليوم الخميس مرتادي طرق السالمي والوفرة وأم صفق إلى أخذ الحيطة والحذر عند القيادة من تجمع رمال (السافي) بسبب موجة الغبار التي تضرب البلاد هذه الايام.

وأوضح الصالح في بيان صحفي أن آليات الهيئة العامة للطرق والنقل البري تقوم بإزاحة الرمال من على الطرق التي تصل للمناطق المذكورة داعيا في الوقت ذاته مرتاديها للتأني أثناء القيادة والحذر من أعمال الازالة والسافي المتراكم وذلك حفاظا على سلامتهم.