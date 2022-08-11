مدير جامعة الكويت يستقبل طالبات كلية التربية المشاركات في معرض التصميم الشامل بين الواقع والأمل

استقبل مدير جامعة الكويت أ.د. يوسف محمد الرومي القائم بأعمال عميد كلية التربية أ.د. فايز الظفيري، وعضو هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس د. بدور العازمي، وعددًا من طالبات كلية التربية من مقرر تربية فئات خاصة المشاركات في معرض التصميم الشامل بين الواقع والأمل.

وبدوره أشاد مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف الرومي بمدى تميز العمل الجماعي والإنتاج الذي قدمته طالبات كلية التربية بإشراف الدكتورة بدور العازمي، وبأن هذا النتاج قد أُتيح له أن يُنظر من قِبل الإدارة الجامعية، وهذا يؤكد مدى حرص جامعة الكويت على الاهتمام بتوفير الخدمات للطلبة وخاصة ذوي الإعاقة.

وتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور فايز الظفيري على تقديم الأعمال المميزة في كلية التربية، وأكد أهمية هذه المبادرة التي تخدم المجتمع الخارجي وكذلك جامعة الكويت، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق.

من الاستقبال

ومن جانبه أعرب القائم بأعمال عميد كلية التربية أ.د. فايز الظفيري عن سعادته بلقاء مدير جامعة الكويت مع طالبات كلية التربية اللاتي قدمن خدمة تليق بسمعة جامعة الكويت، هذا الصرح الأكاديمي الذي يخدم الوطن والمجتمع، وتجسّدت هذه الخدمة من خلال أعمال طلابية لم تكن محصورة فقط في القاعة الدراسية، مشيداً بمدى حرص مدير الجامعة على الاهتمام وإبراز دور المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والطلبة ودعمهم.

ومن جهتها أوضحت عضو هيئة التدريس في قسم المناهج وطرق التدريس د. بدور العازمي أنه تم تنظيم معرض “التصميم الشامل بين الواقع والأمل” في كلية التربية بهدف تسليط الضوء على الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة لتسهيل وصولهم للخدمات المقدمة لهم، وتسهيل حركتهم في المرافق العمرانية ودمجهم في المجتمع في دولة الكويت بوجه عام وفي جامعة الكويت وكلية التربية تحديداً، وتم التركيز على فئة الإعاقة البصرية بحيث يستفيدون من الخدمات المختلفة دون عوائق ولا حواجز داخل كلية التربية؛ وذلك لدمجهم في مجتمع الجامعة ككل عن طريق توفير قوائم وكتب إرشادية بلغة برايل الخاصة بالمكفوفين.

وأشارت د.العازمي إلى أنه تم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع جمعية المكفوفين، والذين أبدوا ترحيباً بالفكرة من أجل المساهمة في نشر الثقافة والوعي بفئة ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع.

من الاستقبال

وعبرت عن مدى سعادتها باهتمام مدير الجامعة بمثل هذه المبادرات، مؤكدة أن هذا اللقاء يعدّ تشجيعاً لأعضاء هيئة التدريس والطلبة على الإبداع وتقديم ما يخدم جامعة الكويت، وتقدمت بالشكر لمدير الجامعة وللقائم بأعمال عميد كلية التربية على دعمهما ومساندتهما لهم.

وجدير بالذكر أن ترجمة تلك الخدمات بطريقة برايل تعدّ المبادرة الأولى على مستوى دولة الكويت، وهدفها دمج ذوي الإعاقة من فئة المكفوفين مع المجتمع وخاصة داخل الحرم الجامعي، تماشيا مع مبادئ التصميم الشامل والذي يهدف إلى تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات والبيئات بسهولة وبشكل مستقل خالٍ من العوائق.