“الصحة”: إغلاق مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض بعد أداء رسالته على النحو الأمثل

“الصحة”: إغلاق مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض بعد أداء رسالته على النحو الأمثل

في ضوء تحسن مؤشرات الوضع الوبائي، واداء مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض رسالته على النحو الأمثل، أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق مركز الكويت لتطعيم كوفيد-19 بمشرف، على أن يتم البدء بتقديم الخدمة من خلال 16 مركز صحي موزعة على مختلف محافظات البلاد.

وفي إطار الحرص على تقديم الخدمة وفق أفضل المعايير المطلوبة، أفادت الوزارة بأنه سيتم البدء باستقبال الأفراد في تلك المراكز حسب المواعيد المسبقة اعتبارا من اليوم الخميس، مع استمرار تقديم الخدمة يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 3 عصراً وحتى 8 مساءً.

كما تقرر تخصيص مركز عبد الرحمن الزيد (غرب مشرف سابقاً) لتطعيم الفئة العمرية تحت 18 عام، كما تؤكد الوزارة على إمكانية الحضور دون موعد مُسبق للحصول على جرعات التطعيم والجرعات التنشيطية لجميع الفئات العمرية في مركزي جسر جابر والجليب.

وثمنت الوزارة جهود العاملين في مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض خلال مرحلة دقيقة من المواجهة الوطنية للوباء.